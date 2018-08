Cathy Guetta : Son été sexy et festif où elle retrouve Sonia Rolland

Depuis le tout début de l'été, Cathy Guetta accueille les vacanciers dans ses restaurants Bikini by Cathy Guetta et Turquoise by Cathy Guetta sur l'île espagnole tout en s'occupant également de la nouvelle soirée hip-hop au club Hi Ibiza et de la soirée Cathylicious au Lío Ibiza ! Quand elle n'est pas au boulot, elle profite de son temps libre.

Sur son compte Instagram, suivi par presque 300 000 abonnés, Cathy Guetta a partagé des dizaines de photos de ses activités à Ibiza, aussi bien en boîte de nuit avec des stars comme Rossy de Palma, Paris Hilton, Tyga ou encore Olivier Giroud et Tony Parker qu'en plein tournage d'un film avec JoeyStarr ! La femme d'affaires de 51 ans associe parfois travail et plaisir puisqu'elle a ainsi pu retrouver au club Hi sa copine Sonia Rolland. L'ancienne Miss France devenue réalisatrice et comédienne a partagé une photo d'elles deux et s'est dite "si fière" de Cathy Guetta.