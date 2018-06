Cauchemar en cuisine déprogrammé : Le chef étoilé dévoile les coulisses intenses

Mercredi 27 juin 2018, un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine était diffusé sur M6. Mais ce numéro inédit n'était pas celui qui était normalement prévu. En effet, suite à une mésentente avec Raphaël Dussoly, qui faisait l'objet du numéro de l'émission initialement programmée, la chaîne a pris la décision de ne pas partager son histoire, tournée il y a moins d'un an.

Ce jeudi 28 juin, le Le Journal de Saône et Loire indique qu'à l'époque, en septembre 2017, le chef Philippe Etchebest avait donné quelques détails sur les conditions de cette mission en particulier. "Je suis là pour aider les restaurateurs. Je les pousse pendant une semaine, mais c'est pour mieux les aider. Ici, pour Raphaël, il y avait un gros passif, une accumulation de soucis et des non-dits. Son établissement était correct, propre. Mais avec du bordel", observait-il.

Il affirmait également qu'à la fin de la semaine, Raphaël Dussoly était plutôt satisfait des efforts entrepris et avait confiance en l'avenir : "Je les ai bousculés. J'ai provoqué une réaction pour qu'ils s'enfoncent avant de rebondir. Franchement, la semaine a été très intense. Et même si le restaurateur connaît bien l'émission, il ne s'imaginait pas que ce serait aussi dur. A la fin, il a changé, même physiquement : Raphaël a le sourire aujourd'hui, il a le visage ouvert."

Enfin, Philippe Etchebest s'est défendu d'assurer le show pour les caméras et ne pas s'inquiéter du sort des restaurateurs par la suite. "On ne s'en va pas comme ça, en les laissant tous seuls. Ils vont être suivis pendant un an par la société Rivalis, experte en pilotage d'entreprise. Vous savez, cette émission, ce n'est pas que du spectacle. La finalité, c'est bien de faire réussir chaque restaurateur."

Au bout de trois mois, et ce malgré quelques bonnes affaires, le restaurant fermait. Aujourd'hui, Raphaël Dussoly a basculé vers une autre carrière, dans l'événementiel.