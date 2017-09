Cauchemar en cuisine : Le candidat devenu SDF bientôt sorti d'affaire !

Son histoire a ému de nombreuses personnes ! Le 20 septembre dernier, les téléspectateurs de M6 découvraient dans Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus ? que la fréquentation du Cèdre vert à Gardonne, en Dordogne, tenu par Vincent Larval et sa compagne de l'époque Marina, avait grimpé en flèche après le passage de Philippe Etchebest.

Mais quelques semaines ou quelques mois après le tournage de ce reportage, sa situation a changé. Comme l'a rapporté Sud Ouest, le jeune homme vit grâce au revenu de solidarité active (RSA). Si la vente du restaurant lui a permis de rembourser ses dettes, Vincent a été aidé par les Restos du coeur et dort à présent dans la Maison d'accueil temporaire de Bergerac. "Il ne me reste que 10 euros avant le versement de mon RSA, le 10 octobre", raconte-t-il pour justifier le fait qu'il se retrouve parfois à faire la manche.

La réaction de M6

Touchés par ses déclarations, de nombreux téléspectateurs ont contacté M6 pour savoir pourquoi elle ne réagissait pas. "Sachez que le restaurant était tenu par un couple qui avait mis les conseils de Philippe Etchebest en place et la situation du restaurant s'était grandement améliorée. A priori, des problèmes d'ordre privé au sein du couple expliquent cette fermeture. Mais nous ne souhaitons pas faire de commentaires sur ces problèmes d'ordre privé et demandons à tous de ne pas faire d'amalgame qui n'auraient pas lieu d'être", a expliqué la chaîne au Huffington Post.

Après avoir confié que pendant une quinzaine de jours, elle n'avait pas réussi à joindre les deux candidats, la production a rappelé qu'une assistance psychologique était à disposition de ceux qui le souhaitaient et qu'aucune demande n'avait été faite par Vincent ou Marina.

Vague de solidarité

Vincent Larval devrait tout de même réussir à rebondir prochainement grâce à l'aide d'un "châte­lain du Sarla­dai" qui lui a proposé de travailler dans l'une de ses chambres d'hôtes comme il l'a expliqué à Sud Ouest. "Il m'a expliqué qu'au­tre­fois, il avait des chambres d'hôtes et qu'il souhaitait relancer son activité. Il m'a demandé si je désirais uniquement travailler en cuisine et m'a envoyé des photos pour que je puisse y réfléchir."

Vincent Verbecque, patron du restau­rant L'Es­ta­mi­net à Manzac-sur-Vern, a également souhaité venir en aide au jeune homme. Il a alors contacté Sud-Ouest pour lui faire une proposition : "Je suis dans un ancien hôtel qui a une douzaine de chambres non exploitées. Je peux l'y héberger gratuitement le temps qu'il veut. S'il veut se mettre au vert et prendre le temps de se refaire, qu'il n'hé­site pas. Je ne lui demande stric­te­ment rien en contre­par­tie. Et si, un jour, il veut reve­nir dans la danse et faire un extra en cuisine, il est le bien­venu. Cela lui fera un peu d'argent avant de rebon­dir ailleurs."

D'autres professionnels ont aussi souhaité lui venir en aide et quelques téléspectateurs vont tenter de contacter Philippe Etchebest pour l'alerter.