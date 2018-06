Cauchemar en cuisine : Les révélations d'un candidat sur les coulisses intenses

Les téléspectateurs de M6 ont découvert un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine le 7 juin 2018. Dans ce dernier, Philippe Etchebest s'était rendu dans la ville de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) pour venir en aide à Alex Savy. Âgé de 60 ans et menacé d'expulsion, le gérant du restaurant Le Mad'rid vit un véritable enfer depuis quatre ans. Le juré de Top Chef était son seul espoir pour sauver son établissement en état de délabrement.

S'il a accepté de faire l'aventure, Alex Savy se souvient d'un tournage très tendu. C'est lors d'une interview accordée au journal local L'Indépendant que le chef cuisinier a révélé les coulisses de Cauchemar en cuisine : "C'était d'une intensité rare. Ces cinq jours nous ont paru 1 mois, avoue le gérant. C'était fort et surprenant. Comme une cure de psychanalyse. On se remet en cause. Il faut admettre que ce qu'on faisait, ce n'était pas bien. Avoir un regard extérieur, et celui d'un chef comme Philippe Etchebest, a été une bonne chose."

"La venue du chef et de la production a fait des remous dans notre petit monde. À nous de faire nos preuves. Je sais tout ce qu'on a pris dans la gueule. On s'est fait engueuler et, à mon âge, on n'a plus l'habitude. J'appréhende le rendu. J'espère que nous n'aurons pas trop honte", a-t-il déclaré avant la diffusion de l'émission culinaire sur M6.

Après le passage de Philippe Etchebest, l'établissement a été rebaptisé Le Truc Much. "Nous avons décidé de renaître, d'effacer le passé et donc de changer le nom du restaurant. Désormais, nous avons une carte plus facile avec uniquement du frais, que nous changeons tous les trois jours. Le chef nous a apporté une autre méthode de travail", a conclu Alex Savy.