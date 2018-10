Cauchemar en cuisine : M6 répond aux accusations d'une ex-candidate endettée

Ce 9 octobre, une séquence de Touche pas à mon poste (C8) était consacrée à l'émission Cauchemar en cuisine (M6) animée par le chef Philippe Etchebest. Pour l'occasion, une ancienne candidate prénommée Monica avait fait le déplacement pour évoquer sans tabou son désarroi après sa participation à l'émission.

Ce mercredi, la chaîne M6 – sollicitée par Télé Loisirs – a décidé de répondre à Monica qui est aujourd'hui endettée après la fermeture de son établissement. "Nous comprenons son désarroi quant à la fermeture de son restaurant mais il n'est pas possible d'incriminer Cauchemar en cuisine dans cette fermeture : le fait que des travaux dans son quartier aient entraîné la fermeture de sa rue pendant de nombreuses semaines nous semble être la cause principale de cette fermeture d'un restaurant qui allait déjà mal", a réagi la chaîne qui avait déboursé 30 000 euros afin de réaliser des travaux dans le restaurant situé dans la région de Mulhouse.

Concernant la demande de Monica de ne plus voir rediffusé l'épisode la concernant, M6 a répondu : "Nous nous étonnons de la requête de cette restauratrice de demander via TPMP la non-rediffusion de Cauchemar en cuisine puisque nous avons été en contact avec elle pendant des mois et encore même récemment en août, et qu'elle ne nous a strictement jamais formulé cette demande. Si elle l'avait fait, nous en aurions pris acte sans difficulté. C'est ce que nous allons faire suite à ses propos dans TPMP hier."

Pour rappel, après voir dénoncé la scénarisation de l'émission, Monica avait assuré que la production avait précipité la perte de son business à cause de la nouvelle carte établie par le chef Etchebest. "Là où je pense qu'ils ont pêché, c'est de me faire faire un restaurant uniquement portugais dans la ville où j'étais. Ça m'a tuée, je n'avais pas assez de clients pour, il fallait tenir un an parce qu'on a un contrat avec eux. (...) J'ai voulu tenir jusqu'à la fin", avait assuré celle qui a depuis revendu son affaire et qui est aujourd'hui endettée et au RSA.