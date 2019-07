Cauchemar en cuisine – Patrick : "Ma femme a mis trois semaines à s'en remettre"

Ce 2 juillet à 21h, Philippe Etchebest rendra visite à Patrick et Pascale dans Cauchemar en cuisine sur M6. Un tournage éprouvant pour le couple en proie à de graves difficultés avec son restaurant situé à Cavalaire-sur-Mer dans le Var... Les dettes s'accumulent, le restaurant est toujours désert et le couple bat de l'aile, autant de raisons qui ont poussé les gérants à faire appel à M6.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs en amont de la diffusion de l'épisode le concernant, Patrick est revenu sur cette expérience qui l'a beaucoup remué... tout comme sa femme. "C'était très éprouvant ! Ma femme a bien mis trois semaines pour s'en remettre... Elle est beaucoup plus sensible que moi. Moi-même, j'avais bien morflé. Philippe Etchebest nous a donné un électrochoc", a-t-il expliqué. Et le cuisinier endetté de poursuivre : "C'était plus que bénéfique... Nous voulions une vision extérieure. Il me fallait un déclencheur. Cela fait dix ans qu'on a ce restaurant et nous n'avions rien fait. On stagnait ! Depuis le passage du chef, on a réduit nos menus et on a fait un autre système d'ardoise. J'ai aussi changé les décors de mes assiettes. Le retour est intéressant au niveau des clients."

Forcément, avec une meilleure organisation, une carte simplifiée, du nouveau matériel et une décoration repensée, la fréquentation de l'établissement a commencé à repartir à la hausse... et le couple s'entend mieux. "Maintenant je suis au restaurant vers 6h30 et 7h. Je ne fais plus des heures catastrophiques, on passe plus de temps ensemble avec ma femme. Cela va mieux entre nous. Cela a fait du bien quand même !", a-t-il révélé.

