Cauchemar en cuisine : Philippe Etchebest a embauché une candidate !

La dixième saison de Top Chef a débuté sur M6 et propose une nouvelle fois une compétition gourmande et de haut niveau. Cette année encore, Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest rempilent comme chefs de brigades, rejoints cette fois-ci par Jean-François Piège. Avec près de 3 millions de téléspectateurs pour les deux premiers épisodes, l'émission continue de séduire les français.

A cette occasion, Télé 7 jours a consacré la couverture de son nouveau numéro à Philippe Etchebest, l'une des personnalités préférées du PAF. Chef étoilé à la tête de plusieurs émissions télé, ce boxeur et musicien à ses heures perdues se confie alors sur ses rapports avec ceux qu'il rencontre lors de ses tournages et sur son besoin de partager son savoir avec la nouvelle génération : "J'aime l'idée de défendre celui qu'on n'attend pas et de faire profiter l'autre de mon expérience. Je veux faire cogiter les jeunes et leur faire comprendre par eux-mêmes que tout est possible."

D'ailleurs, lorsqu'il décèle un talent parmi les cuisiniers qu'il rencontre, le chef n'hésite pas à donner un coup de pouce professionnel. "C'est dans la continuité des choses pour moi, et je le fais souvent", explique-t-il. "A chaque fois que je fais Objectif Top Chef, je propose à certains jeunes en apprentissage de venir travailler dans mon restaurant, à Bordeaux. (...) J'ai même recruté dans Cauchemar en cuisine, vous savez."

A l'image de Marine, rencontrée sur un tournage. Après avoir discuté de ses passions, et notamment de son désir de devenir sommelière, Philippe Etchebest n'a pas pu résister à l'idée de lui proposer de le rejoindre à Bordeaux. "Elle a travaillé deux ans dans ma brasserie, Le Quatrième Mur, et même à "La" Table d'Hôtes, le restaurant gastronomique étoilé situé sous la brasserie."

Si cette histoire paraît unique, Philippe Etchebest n'en est pourtant pas à son coup d'essai : "Marine n'était pas la première et ne sera pas la dernière à qui j'ai envie de tendre la main !"

