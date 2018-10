Cauchemar en cuisine : Une ex-candidate endettée balance sur l'émission

Mardi 9 octobre 2018, le "quart d'heure sans filtre" de Touche pas à mon poste (C8) était consacré à l'émission Cauchemar en cuisine (M6) animée par le chef Philippe Etchebest. Pour l'occasion, une ancienne candidate prénommée Monica avait fait le déplacement pour dévoiler les coulisses du numéro auquel elle a participé...

Qu'on se le dise, le passage du chef Etchebest dans son restaurant situé dans la région de Mulhouse n'a pas sauvé sa situation et le montage lui aurait donné, selon elle, une image exécrable, notamment vis-à-vis de ses employés (dont un qui a démissionné durant le tournage !). Monica a également affirmé que la production avait empêché des clients de fréquenter son restaurant pendant le tournage afin d'illustrer de façon artificielle leur propos.

"Je trouvais bizarre que ce soit vide un mardi, c'était le jour où je marchais le plus. Après le tournage, des clients m'ont dit qu'ils étaient venus pour manger et qu'ils avaient été refusés à l'entrée, que la production ne les laissait pas rentrer. C'est ce qui m'a été dit par les clients !", a-t-elle confié. Une confidence qui n'a pas étonné Cyril Hanouna qui a commenté à son tour : "On peut limite le comprendre, c'est normal aussi. C'est un spectacle, on fait de la mise-en-scène forcément. L'émission est scénarisée et c'est normal !"

Pour finir, Monica a assuré que le passage du chef n'avait pas permis de sauver son établissement, notamment à cause de la nouvelle carte qu'il avait proposée. "Là où je pense qu'ils ont pêché, c'est de me faire faire un restaurant que portugais dans la ville où j'étais. Ça m'a tuée, je n'avais pas assez de clients pour, il fallait tenir un an parce qu'on a un contrat avec eux. (...) J'ai voulu tenir jusqu'à la fin", a conclu celle qui a revendu son affaire et qui est aujourd'hui endettée et au RSA.

