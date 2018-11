Cauchemar en cuisine : Un restaurant fermé, le propriétaire crie au scandale

Coup dur pour un ancien participant à Cauchemar en cuisine (M6). Alex Savy, propriétaire du Mad'rid situé à Canet-en-Roussillon, avait fait appel à Philippe Etchebest en juin 2018. Une collaboration qui s'était avérée bien utile pour le restaurateur qui avait alors réussi à relancer la machine... du moins pour quelques semaines. En effet, l'établissement a été placé en liquidation judiciaire comme l'indiquent nos confrères de L'Indépendant.

Après la diffusion de l'épisode sur le Mad'rid, Alex Savy avait eu la joie de voir la clientèle affluer pour déjeuner ou dîner au restaurant qu'il a depuis rebaptisé le Truc Muche. Ses efforts – et ceux du chef étoilé – avaient alors payé. Seulement, ce bonheur fut de courte durée pour le patron. En octobre dernier, l'établissement a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce.

"Je suis resté sans voix. J'étais trop confiant en pensant que le tribunal prolongerait de six mois supplémentaires la période de redressement au regard des bilans d'exploitation des six derniers mois, depuis le passage du chef Etchebest. Entre temps, tout a changé, confie Alex Savy à L'Indépendant. Et malgré la difficulté de repartir à zéro, nous avons réussi à stabiliser le chiffre d'affaires. Le retour à une équilibre était clair mais ce n'était pas suffisant aux yeux du président du tribunal, contrairement au sentiment du Procureur. C'est pour cette raison, que cette décision n'était finalement pas convaincante, que je veux continuer et qu'on me donne une chance et six mois de plus." Décidé à se battre, le propriétaire a fait appel et déposé "un recours auprès du premier président de la Cour d'appel demandant une suspension du jugement le temps de la procédure afin de rouvrir au plus tôt".

Face à ce coup dur, Alex Savy peut compter sur le soutien de Philippe Etchebest. En effet, le chef vedette de M6 a appelé le restaurateur après la mise en liquidation afin de l'encourager et "[lui] donner des raisons d'y croire". "Il était sincère comme je pense qu'il a été sincèrement content de ce que nous avions réussi à faire en six mois", poursuit-il. Il n'y a plus qu'à espérer une fin heureuse pour le Truc Muche...