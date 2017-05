Cauchemar en cuisine : Victime d'homophobie, une restauratrice réagit

Hier, jeudi 4 mai, un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine était diffusé sur M6. Philippe Etchebest a cette fois-ci dû venir en aide au couple formé par Mélody et Marie, sur le point de mettre la clé sous la porte. Depuis cinq mois, elles tentent tant bien que mal de faire face aux dépenses engendrées par leur restaurant, baptisé O Franco Thaï et situé à Marseille. Mélody ne peut plus payer d'employés, c'est donc Marie qui gère le service ainsi que la comptabilité. Une situation pesante pour le couple.

Sur Twitter, le cas de Mélody et Marie a fait réagir les internautes. Mais si certains ont évoqué les difficultés professionnelles des restauratrices, d'autres ont posté des messages homophobes visant les deux jeunes femmes.