Cauet bloqué pendant plus de deux heures : sa mésaventure filmée en live !

Comme à son habitude, Cauet s'est rendu dans les locaux de NRJ afin de préparer son émission radio C'Cauet avec son équipe. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu !

Comme l'a dévoilé le compte Twitter de la station radio, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) et son équipe sont restés coincés dans une salle de réunion après que la coanimatrice et productrice de l'émission Julie Brochu-Thomassin a cassé la poignée de la porte. "Nous sommes salle 2, en salle de réunion. Venez nous chercher. Nous n'avons plus à manger en plus", a désespérément déclaré Cauet dans une vidéo. Mais il a fallu environ deux heures pour que quelqu'un passe et ouvre enfin la fameuse porte.

Le souci ? Trop heureux d'être enfin libéré, Piètre (coanimateur et auteur de l'émission) s'est alors précipité vers la porte et a décidé de faire une blague aux trois autres – Cauet, Julie et Loris Giuliano (coordinateur, assistant de production et réalisateur de la pastille "Défisbooks") – en la refermant et en volant l'autre partie de la poignée (celle qui donnait sur l'extérieur). Les trois malheureux, toujours coincés, ont tenté d'appeler le petit farceur sur son téléphone portable. Mais ils sont tombés sur sa nouvelle messagerie : "Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Piètre. Si vous cherchez la poignée de la porte, allez vous faire en****r."

Piètre ne les a heureusement pas fait languir trop longtemps. Environ trente minutes plus tard, il est venu libérer la star d'un jour des 3 Mousquetaires et ses collègues. Ouf !