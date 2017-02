Cauet : Célibataire, il s'est inscrit sur Tinder et Happn !

Cette nouvelle va faire plaisir à nombre de demoiselles ! Dans l'émission Touche pas à mon poste (C8), diffusée le 13 février 2017, Cauet a fait un aveu : il est inscrit sur des sites de rencontres !

C'est Cyril Hanouna qui a balancé l'info en direct. Le chroniqueur désormais célibataire n'a pu qu'acquiescer : "Je l'ai été, j'avais fais ça [s'inscrire sur Tinder, NDLR] et Happn. On avait lancé ça sur une émission de radio." Et d'ajouter que ses comptes existent toujours ! "Et je suis sur Meetic Affi­nity et Adopte un mec aussi et adopte un chauve. (...) C'était chiant car, quand on l'avait lancé, on avait toujours le droit à une même réaction : 'Vas-y, mytho !'", a-t-il continué.

"C'est vraiment Cauet sur Tinder. Donc si vous voulez le matcher, n'hésitez pas !", a conclu Baba.

Inutile de dire que la nouvelle recrue de TPMP risque d'être très sollicitée.