Cauet quitte NRJ : Il raconte les coulisses de son éviction !

Après sept ans aux commandes de C'Cauet, émission diffusée du lundi au vendredi de 19h à 22h sur NRJ, l'animateur a rompu avec la station de radio. Dans les colonnes du Parisien, l'ex-chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP a dévoilé les coulisses de cette rupture.

"On avait débuté tardivement, en juin pour être précis, les négociations pour l'année prochaine. (...) On discutait, sans tension particulière, sur les grandes lignes du contrat : les horaires de l'émission, son contenu, le salaire, etc, a raconté l'animateur de 45 ans. En revanche, NRJ souhaitait que je m'engage sur deux saisons supplémentaires. Je leur ai proposé de m'engager pour une saison, renouvelable éventuellement pour une année supplémentaire. Ça me semblait être un détail."

Finalement, NRJ a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Cauet, qui a été prévenu quelques minutes à peine avant l'envoi du communiqué de la radio. "Ce matin-là, je m'attendais à recevoir une nouvelle version du contrat. Mais au lieu de ça, on m'a appelé pour me dire : 'Finalement, c'est compliqué, on arrête'", a-t-il révélé. Via un communiqué de presse, Cauet avait même qualifié cette rupture des négociations de "brutale".

Écarté de NRJ, l'animateur assure n'avoir "rien de prévu" pour la rentrée. "Je vais continuer à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube", a-t-il alors confié à nos confrères du Parisien. Dès le 28 août prochain, Guillaume Pley reprendra alors les rênes de la tranche horaire (de 20h à 23h).