Cauet : Rare photo de sa fille Ivana, sosie d'une star américaine !

Dimanche 26 mai, pour l'anniversaire de sa fille Ivana, Cauet (47 ans) a publié sur son compte Instagram trois selfies de lui prenant la pose avec sa fille adolescente. Des clichés qui font le tour du web. Il faut dire que la jeune fille est belle et qu'ils forment avec son père un très beau duo.

"#17... déjà. LOVE, #papaheureux #bonheur", a écrit la star des ondes radio. Fier de sa fille qu'il avait présentée il y a quelques mois au grand public en foulant avec elle le tapis rouge des NRJ Music Awards, Cauet a donc publié des photos d'eux et l'air de famille est indiscutable.

Cheveux blonds, yeux bleus, même nez et même sourire... père et fille, très complices, ont fait fondre les followers de Cauet. Ils étaient en effet nombreux à les admirer et certains ont même trouvé qu'Ivana ressemblait à un personnage de Grey's Anatomy, April Kepner, interprétée par Sarah Drew. Plus de soixante internautes ont "liké" cette idée.