Cecil le Lion : Son fils Xanda sauvagement abattu au 3e anniversaire de sa mort

L'immonde assassinat de Cecil, célèbre lion du Zimbabwe adoré des touristes du monde entier et de la population locale, n'a visiblement pas servi d'exemple. Trois ans après, quasiment jour pour jour, qu'un riche dentiste américain du nom de James Walter s'est amusé par pur plaisir à chasser puis dépecer et décapiter le roi de la jungle âgé de 13 ans, c'est son fils Xanda qui vient d'être victime de la barbarie humaine.

Le Telegraph nous apprend que le somptueux Xanda, 6 ans, a connu le même sort que son regretté papa, mort en juin 2013. Il a été abattu pour servir de vulgaire trophée de chasse par un ignoble individu du nom de Richard Cook, chasseur professionnel de RC Safaris.

Dans la force de l'âge, il a trouvé la mort juste à côté du Hwange National Park, quasiment au même endroit où son père avait succombé à ses blessures après quarante heures d'agonie, traqué. Triste ironie du sort, c'est le même homme qui avait déjà abattu, un peu plus tôt, un des petits frères de Xanda, qui était l'aîné de sa fratrie.

Si l'on en croit la version des faits de Richard Cooke, qui a refusé de révéler le nom du client qui l'a payé près de 45 000 euros pour lui ramener son trophée de chasse, ce n'est qu'un banal accident. L'homme chassait sur un territoire autorisé quand il a tiré sur le lion de la réserve, qui possédait heureusement un collier surveillant ses allées et venues, sans quoi sa tête aurait fini empaillée dans le salon d'un riche client du chasseur.

"On le surveille tous les jours mais Xanda et sa troupe passaient beaucoup de temps en dehors du parc ces six derniers mois, on ne peut pas trop les en empêcher", a regretté Andrew Loveridge, un des spécialistes qui veillaient sur l'animal. Il a ajouté que Richard Cooke avait été assez "honnête et sympa" pour ramener la dépouille du lion quand il s'est rendu compte de sa bévue. Il rêve d'une nouvelle législation qui dresserait une zone d'exclusion de la chasse autour des réserves et parcs naturels afin qu'à l'avenir, un tel drame ne se reproduise plus.

Coline Chavaroche