Cécile Bois (Candice Renoir) amincie et lassée d'être "la rondelette de service"

Cécile Bois (45 ans) cartonne depuis 2013 sur France 2 avec la série Candice Renoir (4,6 millions de téléspectateurs en moyenne). Celle qui incarne le rôle d'un commandant de police mère de quatre enfants est dans la vie une bonne vivante. Et elle le prouve lors d'un entretien accordé au magazine Gala, en évoquant, sans complexe, ce qu'elle appelle ses "rondeurs".

Sept mois de tournage dans l'année, beaucoup de voyages, une vie dans des hôtels... comme l'explique Cécile Bois, "elle n'a pas le temps faire du sport". Alors il lui arrive, comme toutes les femmes, de prendre du poids. Ne supportant pas "de passer pour la rondelette de service", la comédienne a donc suivi un régime et perdu des kilos grâce à Weight Watchers. Un bonheur pour la quadragénaire qui ne souhaite toutefois pas changer totalement de silhouette : "Mais attention, je garde des rondeurs. J'aime vivre, manger et sentir un certain confort sous mes fesses quand je m'assois tout de même."

Mieux dans sa peau, Cécile Bois a tout de même tenu à préciser que son chéri, Jean-Pierre Michaël – acteur, sciétaire de la comédie française, et voix française de Brad Pitt, Michael Fassbender et Ben Affleck – l'a toujours aimée avec ses formes. "Je me mets la pression toute seule. (...) Il me fait des compliments, me trouve belle. Il m'a aidée à mettre des robes, à me sentir féminine", confie-t-elle.

