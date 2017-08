Cécile Bois (Candice Renoir) amoureuse : "Il m'a appris à m'aimer"

Depuis plus de quinze ans, Cécile Bois (45 ans), star de la série Candice Renoir, vit l'amour parfait avec Jean-Pierre Michaël – acteur, sociétaire de la comédie française et voix française de Brad Pitt, Michael Fassbender et Ben Affleck. Pour le magazine Gala, elle a fait quelques confidences sur leur relation sans faille.

"J'ai la chance d'avoir un couple équilibré et qui fonctionne. (...) Je suis avec lui depuis quinze ans, mais nous ne nous sommes mariés que depuis un an", déclare la quadragénaire. Il faut dire que le duo de comédiens semble avoir trouvé la recette du bonheur. Sans détour, Cécile Bois la livre d'ailleurs aux lecteurs : "Je suis contre la fusion du couple, je pense comme Khalil Gibran dans Le Prophète qu'il faut deux piliers indépendants pour tenir un toit. Je me réveille tous les jours avec le sentiment que tout pourrait changer."

Cécile Bois le sait, elle peut compter sur son mari qui l'aime comme elle est. Elle qui a décidé de perdre du poids afin de ne plus "passer pour la rondelette de service", a appris à s'aimer grâce à lui, comme elle le confie. Il a même aidé le garçon manqué qu'elle était un peu à se sentir plus féminine. "Un jour il m'a accompagnée dans un magasin et il m'a dit : 'Cette fois, c'est moi qui t'habille.' Il m'a déguisée en femme, mais j'ai trouvé que ça m'allait plutôt bien", raconte-t-elle.

Pour la comédienne, la famille passe avant tout et comme elle le révèle, il ne lui est jamais arrivé de privilégier sa carrière : "J'ai eu du mal à avoir ma première fille. Quand la deuxième s'est invitée, on a suivi... ma carrière peut se casser la binette, je survivrai. La famille en priorité." Deux enfants nées, bien sûr, de sa relation avec Jean-Pierre, en 2009 et 2011.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Cécile Bois dans le magazine Gala, en kiosques le 23 août 2017.