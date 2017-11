Cécile Bois : "Quand je me vois à l'écran, je me trouve moche"

Cécile Bois, célèbre interprète de Candice Renoir sur France 2, n'est pas très indulgente vis-à-vis d'elle-même. À l'occasion de la diffusion du téléfilm Meurtres à Sarlat (France 3, samedi 18 novembre), la comédienne de 45 ans a accepté de répondre au questions de nos confrères du magazine Télé Loisirs.

Concernant cette nouvelle expérience dans laquelle on la retrouve de nouveau dans la peau d'une enquêtrice, Cécile Bois a commenté avec honnêteté : "J'avais refusé plusieurs Meurtres à... pour cette raison. Je ne voyais pas l'intérêt d'interpréter une autre flic que Candice mais Thierry Godard fait partie des rares acteurs avec lesquels j'avais dit vouloir travailler. Alors je me suis laissé tenter." Et d'ajouter pour nous éclairer sur sa démarche : "Quand j'ai abordé ce nouveau personnage, j'ai cherché quelque chose de sobre et de masculin, à l'opposé de Candice."

La comédienne l'a avoué par la même occasion, elle n'est pas nécessairement à la recherche d'esthétique quand elle souhaite incarner un rôle. "Ce n'est pas toujours heureux à l'écran mais lorsque je joue, je ne cherche pas à être jolie, je veux exprimer le fond du personnage. Mais quand je me vois, je me trouve moche", a-t-elle révélé. Et de poursuivre : "Je ne suis pas quelqu'un qui se fait beaucoup de cadeaux. C'est une forme d'exigence. Quand ça ne me paralyse pas, ça me permet de tout remettre en question pour avancer."

