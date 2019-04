Cécile Bois, sa famille recomposée avec Jean-Pierre : "Mes filles m'ont aidée"

Cécile Bois, l'interprète de Candice Renoir dans la série du même nom, ne vit pas le même calvaire familial que celui qu'affronte son personnage dans la 7e saison de la série bientôt de retour sur France 2. Si elle est également à la tête d'une famille recomposée à la ville, Cécile Bois – qui file toujours le parfait amour avec l'acteur Jean-Pierre Michaël – profite effectivement d'un climat très serein.

Interrogée par nos confrères de TV Grandes Chaînes, la comédienne de 47 ans, maman de deux petites filles de 9 et 7 ans, a expliqué : "Je pense que mes filles m'ont aidée à m'entendre avec ma belle-fille [Jean-Pierre Michaël a de son côté une fille et un fils, NDLR] J'ai d'ailleurs été très émue de voir mes beaux-enfants accepter aussi spontanément l'arrivée de deux petites soeurs. Comme ils sont plus grands, je peux parfois leur demander des conseils sur un ressenti ou leurs souvenirs d'une situation que je traverse en tant que maman, et qu'eux ont connue en tant qu'enfants."

Mieux que ça, Cécile Bois se félicite de voir que ses beaux-enfants peuvent même prendre soin de leurs petites soeurs. "Je demande parfois à ma belle-fille de les garder. D'ailleurs, elles préfèrent que ce soit elle ! Et dans le même temps, ma belle-fille râle quand elle apprend qu'on a demandé à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Je trouve ça génial !", a-t-elle expliqué.

Pour rappel, Cécile Bois partage la vie de Jean-Pierre Michaël depuis une quinzaine d'années et le couple est marié depuis 2016.

L'intégralité de l'interview de Cécile Bois est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes actuellement en kiosque.