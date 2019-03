Cécile Cassel (Hollysiz) : Déchaînée pour L'Oréal devant Catherine Deneuve

Un vent de Fashion Week souffle sur la ville de Paris ! L'Oréal Professionnel y a fêté son anniversaire avec un défilé grandiose. Cécile Cassel, Catherine Deneuve et Carla Ginola en étaient les invités de marque.

L'Oréal Professionnel a 110 ans ! La marque du groupe L'Oréal a soufflé ses bougies ce dimanche 24 mars au Carrousel du Louvre, lors du défilé La French – Art of Hair Coloring. Plusieurs personnalités y ont assisté, dont l'actrice et héroïne de La Dernière Folie de Claire Darling Catherine Deneuve, Elsa Zylberstein, la fille de l'ancien footballeur David Ginola, Carla Ginola ou encore la créatrice de mode et ambassadrice de L'Oréal Professionnel, Alexa Chung.

Virginie Ledoyen, Stéfi Celma, la présentatrice télé Alexandra Golovanoff et la chorégraphe/directrice artistique Blanca Li étaient également de la partie. Elles ont observé avec attention les passages des mannequins, au rythme des chansons d'une Hollysiz (Cécile Cassel) toute de rouge vêtue et déchaînée avec ses musiciens !