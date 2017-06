Cécile de Ménibus à coeur ouvert : Maman ? "Définitivement non, mais..."

À 46 ans, Cécile de Ménibus est une femme bien dans ses baskets. Actuellement sur les planches avec la pièce Molière, si tu nous regardes, elle sera aussi aux commandes le 27 juin sur C8 de l'émission Les Mystères d'une maternité. L'occasion pour l'animatrice de parler bébé...

Plusieurs fois amoureuses et même mariée, Cécile de Ménibus n'a jamais eu d'enfant. Parfois par choix et parfois du simple fait de la vie. "Au départ, j'étais à fond dans ma carrière, je faisais les matinales, je me suis levée pendant douze ans à 4h du matin... Je pense que ce n'était pas le moment pour moi. Après, quand je me suis mariée [avec le rugbyman Yann Delaigue, ndlr], j'ai voulu faire des enfants et j'en ai perdu, comme ça arrive à beaucoup de femmes. Ça a été un traumatisme à surmonter ", a-t-elle confié au magazine Voici. Puis est venu son divorce et le retour des rencontres amoureuses qui prennent du temps, surtout pour tomber sur la bonne personne avec qui avoir un enfant. "Je pense qu'il faut un papa et une maman, ou deux mamans, ou deux papas, enfin une situation stable", ajoute-t-elle.

Cécile Ménibus ne semble pas avoir de regrets, d'autant plus qu'elle pense s'être elle-même privée de la possibilité de devenir mère. En effet, pendant quatre ans, elle s'est occupée de sa soeur, qui s'est suicidée en 2015, et durant cette période, elle avait l'esprit ailleurs. "J'ai compris que, toutes ces années, je m'étais interdit d'être heureuse en couple et de devenir mère. (...) Je n'en veux à personne et surtout pas à elle", dit-elle. Malheureusement, à 46 ans, les chances pour qu'elle tombe enceinte sont désormais quasi inexistantes. Sur le tournage des Mystères d'une maternité, elle en a eu la confirmation de la part du professeur Ayoubi. "Il m'a répondu définitivement non", affirme-t-elle. En revanche, elle ne ferme pas la porte à l'adoption. Elle voudrait plutôt un enfant qui lui ressemble et s'explique. "J'aurais peur de la méchanceté des gens, des enfants entre eux, du : 'Pourquoi ta mère est blanche et pas toi ?' Mais j'ai peut-être tort", ajoute-t-elle.

L'intégralité de l'interview à est lire dans Voici en kiosques le 23 juin 2017.

Thomas Montet