Cécile de Ménibus : Cette muflerie de son ex pour la Saint-Valentin

Conviée à s'exprimer pour la rubrique "Comment ça va ?", Cécile de Ménibus a relaté une petite anecdote sur une Saint-Valentin passée avec un ex-amoureux...

Racontant sa pire expérience dans ce domaine, l'animatrice de la matinale de Sud Radio et de l'émission Les Mystères de... sur C8, a déclaré : "Il y a une quinzaine d'années, j'ai reçu des billets d'avion en cadeau de la part de mon compagnon. Sauf qu'ils étaient au nom de sa maîtresse." Espérons que la jolie blonde de 48 ans passera une meilleure Saint-Valentin cette année, maintenant qu'elle partage la vie de Thierry.

Parmi les autres révélations de l'ancienne coanimatrice de La Méthode Cauet, on découvre aussi sa plus grosse honte... "Je me suis engueulée avec quelqu'un à l'aéroport, cela a retardé le vol et la compagnie m'a demandé de m'excuser devant les passagers", a raconté Cécile de Ménibus. Décidément, les voyages et elle, ça fait deux !

Thomas Montet

L'interview de Cécile de Ménibus est à retrouver dans Paris Match, dans les kiosques le 14 février 2019.