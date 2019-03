Cécile de Ménibus et son chéri réunis pour soutenir les femmes dans les médias

Nombre de personnalités de la télévision française se sont réunies ce 13 mars 2019 au ministère de la Culture. Mercredi animateurs, journalistes, acteurs et politiques ont pris part à la signature de la Charte pour les femmes dans les médias, contre le harcèlement et les agissements sexistes dans les médias. France Télévisions, Disney, Canal+, TF1, M6, Radio France ou encore Lagardère : au total, 18 médias ont signé cette charte de bonne conduite.

Escortée par son compagnon Thierry, Cécile de Ménibus a apporté son soutien à cette nouvelle charte introduite par Françoise Laborde et Franck Riester, le ministre de la culture : "Avec la signature de la Charte pour les femmes dans les médias, nous posons une pierre. Et ce n'est que la première, a notamment déclaré le ministre de la culture. Nous ne voulons pas seulement que les femmes ne soient plus la cible privilégiée de violences, nous voulons la parité et l'égalité réelle."

Non loin de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévision, Ariane Massenet, Bernard de La Villardière, Virginie Guilhaume ou encore Laura Tenoudji ont répondu présent. Les comédiennes Claire Borotra, Marie-Christine Adam et Irène Jacob, le sculpteur Richard Orlinski et la réalisatrice Lisa Azuelos, dont la comédie Mon bébé est actuellement au cinéma, étaient également de la partie.