Cécile de Ménibus, le suicide de sa soeur : Son bel hommage à son double

En 2015, la soeur de Cécile de Ménibus s'est suicidée à l'âge de 44 ans. La jolie blonde lui a rendu hommage, dimanche 18 février, en postant une photo de celle qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau.

"À toi ma soeur qui me manque tellement... Hier, aujourd'hui et demain. Puisses-tu descendre de la haut juste le temps que je te serre dans mes bras. À vous tous qui êtes partis trop vite, trop tôt", a-t-elle écrit en légende.

"Nous avions quinze mois d'écart et avons été élevées comme des jumelles, avait déclaré l'animatrice de 47 ans s'est au magazine Public en 2016 au sujet de la mort de sa soeur. J'étais l'optimiste, ma grande soeur subissait le poids du passé. Un jour, le fardeau a été trop lourd à porter pour elle... Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Voir sa soeur pleurer pendant quatre ans et prendre des médicaments ou la savoir peut-être sereine là où elle est aujourd'hui ? J'en suis là, après un an..."