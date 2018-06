Cécile Siméone : La sublime ex-Miss Météo de Canal+ a changé de vie...

Cécile Siméone fait incontestablement partie des Miss météo qui ont marqué les Français.

Au milieu des années 90, sur Canal+, la remplaçante de Mademoiselle Agnès faisait sensation dans Nulle part ailleurs grâce à son talent, son ton plein de fraîcheur mais aussi grâce à son époustouflante beauté. Interrogée par nos confrères du Parisien Week-End, Cécile Siméone (46 ans) a accepté de revenir brièvement sur cette période mais aussi sur sa vie loin des médias depuis le début des années 2000. "Je n'avais jamais rêvé de faire de la télé, mais amusée, j'ai accepté", s'est notamment rappelée celle qui avait été repérée par le directeur des programmes Alain de Greef (disparu en 2015) en marge du Festival de Cannes au début des années 90.

Après des années sur nos petits écrans, une apparition dans le film Paparazzi d'Alain Berbérian en 1998 et, surtout, sa rencontre avec le footballeur Dominique Casagrande (ex-gardien du PSG) qu'elle a épousé en 1999, Cécile Siméone a décidé de quitter le devant de la scène pour se consacrer à sa vie de famille – Cécile et Dominique ont eu deux filles, Jade (16 ans) et Dévone (10 ans) – et à ses vraies passions.

Installée dans la banlieue Lyonnaise, Cécile Siméone s'est ensuite consacrée à la rénovation d'intérieur et a couru les chantiers pour prodiguer ses astuces déco, notamment dans le domaine de la restauration (son mari possède le 1838 à Brignais). En 2012, la belle – qui continue toujours à sévir sur les chantiers – a ouvert sa boutique de déco Simone Sisters à Saint-Genis-Laval avant que celle-ci ne soit transférée à Lyon même en 2016, quai Saint-Antoine. Une boutique où l'on peut acheter des luminaires, de la vaisselle, du linge de maison et même des meubles d'inspiration bohème chic.

Cécile Siméone l'assure, elle n'a jamais souhaité utiliser son ancienne popularité pour se faire un nom dans la décoration. "Pendant longtemps, je taisais mon nom et n'apparaissais pas sur les photos de mon magasin. De toute façon, mes plus jeunes clientes n'étaient même pas nées quand je présentais la météo !", a-t-elle plaisanté. En revanche, si une émission sur la déco a besoin de ses services, il se peut que Cécile soit intéressée...