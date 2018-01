Cécilia Cara de retour sur scène en trio et applaudie par les VIP

Jeudi 11 janvier, le théâtre Trévise dans le 9e arrondissement de Paris accueillait la générale de presse de la comédie musicale Énooormes. Plusieurs personnalités étaient conviées à venir découvrir le trio de comédiennes formé par Cécilia Cara, Anaïs Delva et Marion Posta.

Sur le photocall de l'événement, on a ainsi pu voir défiler Chantal Goya, Alex Goude, Véronique Jannot, la jeune maman Séverine Ferrer ainsi que la comédienne Emmanuelle Boidron, le chanteur et ex-star académicien Jean-Luc Guizonne accompagné de sa femme Charlotte Namura, le chanteur et comédien Gwendal Marimoutou, la youtubeuse Lola Dubini... Les spectateurs, patients, ont dû attendre de longues minutes que le spectacle commence en raison d'un problème de son avec l'une des comédiennes mais, une fois réglé, c'était alors parti pour découvrir un show composé de seize chansons dont les compositions sont signées Thierry Boulanger.

Le spectacle, coécrit par Emanuel Lenormand et Alyssa Landry, relate l'histoire de trois amies, Capucine (jouée par Cécilia Cara), Mia (incarnée par Anaïs Delva) et Barbara (alias Marion Posta) qui tombent étrangement enceintes en même temps et ne vivent pas de la manière leur grossesse... Si certains aspects des personnages peuvent parfois être un peu caricaturaux (la working girl un peu plus âgée qui ne pense qu'à elle ou la catho coincée), le trio de comédiennes fonctionne vraiment très bien et suscite rapidement la sympathie du public. Sur un rythme soutenu, sans aucun temps mort, les comédiennes enchaînent les titres en évoquant plusieurs sujets liés à la grossesse et cela donne notamment lieu à des moments très amusants comme lorsqu'elles réfléchissent à des prénoms, qu'elles évoquent leur envie de fraises ou qu'elles essayent d'apprendre la langue de bébé... Si on relève quelques facilités dans certaines blagues, l'ensemble est plutôt réussi et on note aussi des répliques qui font mouche sur les spectateurs. Divertissant et léger, Énooormes est un spectacle qui fera rire au-delà des mamans ou de celles qui s'apprêtent à le devenir.

À noter qu'il y a une alternance dans le trio de comédiennes puisqu'il faut aussi compter sur Magali Bonfils, Dalia Constantin et Claire Pérot.

Thomas Montet