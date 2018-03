Cécilia Hornus, discrète : Rares confidences sur son mari Thierry Ragueneau...

Après avoir interprété Blanche et François Marci, couple marié depuis vingt-cinq ans, dans Plus belle la vie (France 3), les comédiens Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau se sont unis en avril dernier. Alors qu'ils s'apprêtent à célébrer leurs noces de coton, l'actrice de 54 ans fait quelques rares confidences sur son couple.

Interviewée par nos confrères de Télé Star, Cécilia Hornus s'est exprimée sur l'intrigue de Plus belle la vie. Rappelons que son personnage, Blanche Marci, découvrira très prochainement l'identité de l'Enchanteur, tueur en série du Mistral, qui n'est autre que son époux à l'écran, Nicolas !

L'occasion pour la comédienne de faire le parallèle avec sa vraie vie de couple avec Thierry Ragueneau. "Il demeure toujours une part de mystère dans un couple. Mais je suis sûre qu'il n'est pas un Enchanteur. Il m'enchante moi, c'est suffisant. Il faut savoir garder son jardin secret... du moment qu'il n'est pas jonché de cadavres", lance-t-elle alors.

Discrète quant à sa vie privée avec son mari, Cécilia Hornus a dans la foulée évoqué un possible retour de son chéri, qui avait quitté Plus belle la vie en 2006, dans le feuilleton. "Il n'y a pas besoin de le convaincre, il reviendrait avec plaisir si on le lui proposait, pour quelques épisodes, comme il l'avait fait en 2012", assure-t-elle.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 26 mars 2018.