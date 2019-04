Cécilia (Koh-Lanta) enceinte : elle dévoile les 1res images de son bébé

Jesta n'est pas la seule ancienne candidate de Koh-Lanta à attendre un heureux événement. Lundi 22 avril 2019, Cécilia a annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant. Celle qui a participé au jeu d'aventure de TF1 en 2016 donnera naissance à une petite fille d'ici trois mois, un bonheur qu'elle partage sur Instagram.

La future maman a une fois de plus dévoilé son beau baby bump, moulé dans une longue robe blanche. "Merci encore et encore pour tous vos messages remplis d'amour et de bonheur. Moi-même je n'en reviens toujours pas à l'idée de me dire que dans quelques mois j'aurai une mini moi. Mon ventre commence à bien s'arrondir", a-t-elle légendé sa photo publiée le 26 avril 2019. Et, en story, elle a dévoilé des images de l'une de ses échographies. On peut donc observer son bébé bouger. "Sa bouche, son profil, son nez. Je l'aime déjà", a-t-elle écrit en commentaire.