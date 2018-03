Cédric (Koh-Lanta All Stars), son passé en prison : "On me voulait du mal"

Vendredi 16 mars 2018 signait le grand retour de Cédric sur nos petits écrans. Le manager de 39 ans a accepté de s'envoler pour les îles Fidji afin de participer à Koh-Lanta All Stars (ou Koh-Lanta : le combat des héros), l'occasion pour le public de le retrouver toujours aussi stratège.

Ce que le candidat espère en revanche, c'est que personne ne relancera la polémique sur son passé en prison. Lors de sa première participation à l'émission, en 2015, nos confrères du Parisien révélaient qu'il avait été derrière les barreaux. Un étalage de son passé qui l'a beaucoup fait souffrir, ainsi que ses proches : "La première fois, cela m'a fait choc. Ce passé révolu a resurgi à cause de quelqu'un qui me voulait du mal. Ça a fait du mal à ma famille... Aujourd'hui, je vois quelques trucs passer mais je suis vacciné. J'ai une vie normale. Tout va bien avec mon chat Michel qui est le héros de mon compte Instagram. Je suis serein et tranquille avec tout cela", a confié l'aventurier à nos confrères de Télé Star.

Ce que Cédric veut que les gens retiennent, c'est qu'il souhaite notamment remporter les 100 000 euros en jeu pour aider deux associations qui lui tiennent à coeur : Imagine for Margo, qui vient en aide aux enfants atteints de cancer, et Courir pour Marie, qui aide les enfants polyhandicapés.

Pour rappel, l'aventurier avait écopé de six mois de prison pour un braquage et a été mis en cause dans plusieurs affaires. Entre 2000 et 2008, Cédric a accumulé les démêlés judiciaires, impliqué entre autres dans des vols, des contrefaçons, des faux et usages de faux et une escroquerie. Un passé trouble qu'il avait caché à la production de Koh-Lanta. "Ce sont des erreurs de jeunesse. J'ai fourni mon casier judiciaire comme on me l'a demandé. Mais ces faits sont vieux et ils ont donc été effacés", a-t-il confié. Et de préciser qu'il n'était plus le même homme. Il s'est dit être sous l'influence d'un "mec de quinze ans de plus" à l'époque (lui avait une vingtaine d'année) : "J'avais besoin d'argent pour moi ou pour ma famille, car je me suis occupé de mon frère. J'ai eu une jeunesse perturbée."