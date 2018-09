Celia Barquin assassinée : la golfeuse de 22 ans retrouvée morte dans l'Iowa

Fait divers sur les fairways : Celia Barquín Arozamena, espoir du golf espagnol, a été retrouvée morte, assassinée. Le corps de la jeune golfeuse de 22 ans originaire de Cantabrie, région de la côte Nord de l'Espagne, a été découvert lundi matin (17 septembre 2018), non loin d'un sac de golf abandonné, sur le parcours de Coldwater Links à Ames dans l'Iowa, aux États-Unis.

Un homme dont le casier judiciaire ne contient que quelques délits mineurs, âgé de 22 ans également et identifié comme étant un certain Collin Richards, a été arrêté dans le cadre de l'enquête, soupçonné d'être l'auteur du meurtre. L'enquête suit son cours...

La révélation par la police de la mort de Celia Barquín Arozamena, qui avait remporté cette année le championnat d'Europe féminin amateur (International European Ladies Amateur Championship) et était parvenue à se qualifier pour l'US Open féminin, a provoqué une très vive émotion dans le monde du golf en général – l'Association européenne de golf a notamment adressé publiquement ses condoléances – et dans celui d'Iowa State en particulier, l'université où elle était étudiante en génie civil et qui l'avait élue Athlète féminine de l'année 2018. "Celia avait un sourire contagieux, une personnalité pétillante, c'était un bonheur pour tous ceux qui ont eu la chance de la connaître", a notamment réagi le directeur du département sportif de la fac sur le site officiel de l'établissement, où la nouvelle de la mort de la golfeuse, l'une des meilleures de l'histoire d'Iowa State, fait tristement la une. "C'est une perte tragique et insensée", s'est pour sa part ému le doyen de l'université, mettant lui aussi en avant les dons de Celia, tant comme étudiante que comme sportive.

Quelques jours avant d'être assassinée, Celia Barquin partageait via son compte Instagram une de ses grandes joies en tant qu'athlète d'Iowa State, exhibant fièrement sa bague de championne après sa victoire au mois d'avril lors du Big 12 Championship, un tournoi inter-universités. "Celia était une personne magnifique, qui était aimée de toutes ses coéquipières et de tous ses amis. Elle aimait Iowa State et en était une ambassadrice exceptionnelle. Nous n'oublierons jamais son esprit de compétition qui la portait vers l'excellence et sa passion pour la vie", a souligné la coach de golf de la fac.

La jeune Espagnole, qui devait empocher son diplôme à la fin du semestre, était également heureuse en amour, à en juger par son compte Instagram, auprès d'un certain Carlos Negrin Bolaños, qui doit lui aussi vivre des moments très douloureux...