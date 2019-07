Céline Balitran : Que devient l'ex de George Clooney ?

À 44 ans, Céline Balitran peut se vanter d'avoir séduit l'un des hommes les plus beaux de la planète. Après sa rencontre en 1996 avec (le magnifique) George Clooney, elle le suit aux quatre coins du monde. Serveuse la nuit et étudiante le jour, Céline change totalement de vie avec le beau brun et devient top model pour Yves Saint Laurent ou Dior. Après une histoire d'amour de trois ans avec l'acteur américain, l'ancien mannequin a été marié au réalisateur David Rosenthal (Falling Up) de 2002 à 2004. Quelque temps plus tard, elle rencontre Emmanuel Durand, vice-président marketing de Warner Bros avec qui elle a deux garçons : Eliott (12 ans) et Thom (7 ans).

Après leur séparation en 1999, le papa des jumeaux Alexander et Ella (2 ans) déclarait dans le magazine Esquire : "J'ai quitté Céline parce que j'avais de plus en plus de travail. Je ne pense pas que nous manquions d'intimité, mais, ces derniers temps, j'ai enchaîné plusieurs films. Je me suis également beaucoup investi dans l'écriture et la production d'un téléfilm. Comme je le craignais, Céline n'a pas tenu le coup. C'est une fille super, mais elle a fini par douter des chances de survie de notre relation. Je comprends parfaitement sa décision même si, au départ, j'ai trouvé cela très frustrant."

Elle est institutrice à Paris !

Côté carrière, Céline Balitran a fait quelques apparitions à la télévision, notamment en 2004 dans La Ferme Célébrités. À l'époque, elle participait pour une association caritative qui lutte contre la sclérose en plaques (ADSEP-SUD-EST). Elle a également animé une émission sur France 2 aux côtés de Frédéric Mitterrand, puis a été à la tête d'une chronique culturelle sur 13ème rue. La jolie blonde a aussi été présentatrice pour TPS Star durant le Festival de Cannes en 2005. Aujourd'hui, la maman d'Elliot et Thom est devenue institutrice. Après avoir enseigné dans une école bilingue des Hauts-de-Seine, elle a créé son propre établissement inspiré des écoles Montessori. Elle confiait en 2013 au site The Socialite Family : "Il s'agit d'une école maternelle et primaire inspirée par les principes éducatifs qui me tiennent à coeur : la curiosité, l'empathie, la tolérance, le respect et l'intégrité..."

La belle a aujourd'hui encore d'autres occasions de rencontrer celui qui est depuis lors devenu le mari d'Amal (41 ans) puisqu'elle a conservé de nombreux amis dans le milieu du cinéma. Elle avait assisté mi-janvier 2017 à l'avant-première parisienne de La la Land avec Ryan Gosling et Emma Stone . L'occasion sûrement de croiser (et féliciter) l'heureux papa de 58 ans !