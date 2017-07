Céline Dion : A 49 ans, elle pose presque nue pour Vogue !

Depuis deux bonnes années, Céline Dion a totalement changé sa manière de communiquer, affichant un plaisir non dissimulé à faire ce qu'elle a envie de faire et, par dessus tout, ce qui l'amuse. La star de 49 ans, à la popularité retrouvée, le prouve brillamment en posant dénudée pour Vogue !

Jamais on n'aurait pu imaginer qu'un jour le pointu magazine Vogue, bible des modeuses, s'intéresse à Céline Dion et encore moins qu'il pourrait la prendre en photo en tenue d'Eve. Et pourtant ! Sur le compte Instagram de la publication, on a pu découvrir un cliché de la chanteuse, dénudée, sa tenue posée sur le dossier de sa chaise. L'interprète de Encore un soir a accepté de dévoiler les coulisses de son séjour parisien, à l'occasion de sa tournée estivale, et elle a évoqué son nouveau look, élaboré par son styliste Law Roach, qui fait parfois pour elle des choix trop audacieux... Céline Dion a aussi parlé plus généralement du rapport qu'elle entretient aux vêtements et à la mode, surtout vis-à-vis de son métier.

La chanteuse, qui sur scène à Las Vegas porte par exemple des robes haute couture de chez Armani Privé, Schiaparelli, Giambattista Valli ou Versace, a ainsi expliqué avoir besoin que les créateurs fassent des ajustements à ses tenues pour qu'elle puisse bouger à sa guise et faire de rapides changements entre deux chansons. "On doit rendre la haute couture industrielle", explique-t-elle. Céline Dion, bien qu'enthousiaste à l'idée de porter des créations excentriques ou décalées, aime aussi le luxe simple. Ainsi, elle possède de longue date une robe noire de chez Dior, à l'époque où la maison était dirigée par John Galliano, qu'elle affectionne particulièrement, au point de l'avoir portée pour les funérailles de son mari René Angélil.