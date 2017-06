Céline Dion : Adele assiste à son show mais a trop peur de chanter avec elle

Dans le cadre de sa nouvelle tournée estivale, Céline Dion donne deux représentations à Londres. La première a eu lieu mardi 20 juin sur la scène de l'02 Arena devant une salle comble de 20 000 personnes. Incognito, la chanteuse Adele était présente, elle a même rencontré sa consoeur en coulisses...

C'est le journal britannique The Sun, pas toujours très fiable, qui révèle dans son édition du jour qu'Adele s'est rendue au concert de Céline Dion et qu'elle a eu l'opportunité de discuter un peu avec elle dans les loges. "Adele lui a dit qu'elle adorerait chanter avec elle sur scène un jour ou l'autre mais qu'elle serait sans doute trop tétanisée", a relaté une source. Une fois devant ses fans, Céline Dion pris le temps de faire référence à la star anglaise. "Je veux m'installer ici. Si je le fais, vous pensez que je peux rencontrer Adele ? Vous pourriez arranger cela pour moi ?", a-t-elle blagué. Et la star d'entonner les premières mesures du tube Hello.

Céline Dion, qui a rencontré Adele lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards, lui avait déjà fait un appel du pied pour faire un duo sur scène ou sur un disque...