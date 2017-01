Céline Dion : Alcool, déceptions, solitude... Une interview poignante !

Céline Dion, qui a récemment vécu le premier anniversaire de la mort de René, est aujourd'hui remise sur pieds. De retour à Las Vegas après avoir fait une escapade à la montagne avec ses enfants pendant Noël, elle a accepté de se livrer une nouvelle fois dans l'émission de l'animateur Josélito, intitulée Céline au-delà du rêve, sur Ici Radio Canada...

J'ai vu des choses, on a vécu des choses...

Rares sont les interviews de Céline Dion où banalités et anecdotes, maintes fois rabâchées au fil des ans, ne s'enchaînent pas. L'entretien qu'elle a accordé à Josélito ne fait pas exception à la règle, mais force est d'admettre que la diva a toutefois parlé un peu plus librement que d'habitude. Elle a ainsi évoqué pour la première fois en presque trente ans de carrière l'une de ses plus grandes peurs liées à l'industrie du show business : la tentation. En particulier, l'alcool... "J'ai toujours eu très peur de ça. (...) On vient d'une grande famille et les gènes, ça circule, ça se propage. J'ai vu des choses, on a vécu des choses, que ce soit familiales ou dans l'industrie... J'ai toujours eu peur d'embarquer dans ce jeu-là", dit-elle mystérieusement. Et la star, qui affirme avoir toujours refusé d'aller dans des fêtes, d'oser confier que sa peur puise sa source dans son histoire personnelle. "Parce que mon père venait d'une famille alcoolique et abusive, c'est ma mère qui l'a sauvé. Nous, on a été très protégés. Ma mère est une sainte", a-t-elle expliqué.

J'ai bifurqué sur plusieurs choses

Très franche, Céline Dion avait décidé de dire les choses qu'elle avait sur le coeur, sans arrondir les angles. Ainsi, a-t-elle fait part de quelques regrets et déceptions. Elle qui est perfectionniste dans son métier, elle regrette par exemple de ne pas être allée plus longtemps à l'école. "J'ai bifurqué sur plusieurs choses. On écrivait mes textes, je les apprenais par coeur. J'ai souffert de ça. J'en souffre encore un peu aujourd'hui. Je réalise tous les jours, encore un peu, que l'intelligence et l'éducation, ce sont deux choses séparées. Mais, quand j'écris et que je fais des fautes, moi perfectionniste...", dit-elle en levant les yeux au ciel.

Si Céline Dion n'a composé que très peu de chansons pour elle-même (outre Treat Her Like a Lady), elle a toujours su s'entourer de bons auteurs qui lui ont écrit des tubes. Mais, le succès n'a pas toujours été au rendez-vous. La star a notamment été déçue que le public n'adhère pas au disque D'Elles. "Ce n'est pas un album qui a très bien marché. J'ai un peu été peinée de ça. Pas pour les ventes, pas pour l'argent. Mais parce que c'est un très bel album", dit-elle. Il faut tout de même rappeler qu'au moment de sa sortie, en 2007, le projet avait été très peu soutenu en promo. Résultat : 280 000 copies vendues. À l'inverse, après une promo intensive, son dernier disque Encore un soir s'est écoulé à 660 000 exemplaires, il est deuxième des ventes de l'année 2016 !

Ça été difficile, mais je suis fière

Céline Dion n'a pas non plus échappé à une mise au point sur son état émotionnel, un an après la mort de son mari. "Je suis fière de moi. D'avoir su être capable de continuer avec René, de le pousser à vivre. D'avoir été à ses côtés, d'avoir été capable de le laisser partir, d'avoir réchauffé son corps glacé. Ça été difficile, mais je suis fière d'avoir su tenir la main et préparer mes enfants à leur nouvelle vie sans leur père. (...) Je dors encore avec mes jumeaux, c'est pour apaiser ma peine. Je ne veux pas être seule", dit-elle.

Thomas Montet