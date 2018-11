Céline Dion : Arrêtée par la police au milieu de bébés, une vidéo déjantée !

"Tout va bien, tout va bien, je suis Céline Dion !", clame la superstar internationale dans une publicité hilarante pour illustrer le lancement d'une collection en partenariat avec la marque de vêtements pour enfants, Nununu. Le résultat de cette collaboration donne Celinununu et une vidéo déjantée.

"J'ai toujours aimé nununu et ce qu'ils représentent. Il est donc naturel de m'associer à eux pour encourager un dialogue sur l'égalité – Céline xx...", explique la chanteuse de 50 ans sur Instagram, en légende de sa publication où elle a partagé la publicité en question auprès de ses 2,6 millions d'abonnés. La maman de René-Charles (17 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (8 ans) a aussi partagé le petit texte de la marque accompagnant cette collaboration. "Céline et la marque de vêtements pour enfants nununu lancent #CELINUNUNU, une nouvelle gamme de vêtements pour enfants. @Celinununu unit deux forces en une seule voix : la mode a le pouvoir de façonner l'esprit des gens. Inspirez vos enfants à être libres et à trouver leur propre individualité à travers les vêtements", peut-on lire.

Céline Dion, qui a déjà fait ses premiers pas dans le monde de la mode via un partenariat avec Bugatti, a donc choisi de s'associer à une marque dans l'air du temps puisqu'elle propose des vêtements non genrés. Terminé le bleu pour les garçons et le rose pour les filles ! La star continue d'aller là où on ne l'attend pas, elle qui a complètement refaçonné son image depuis deux ans.