Il y a trois semaines, on apprenait que Céline Dion était contrainte d'annuler à nouveau des dates de concert, à savoir une partie de sa résidence au Caesars Palace de Las Vegas. "Depuis plus d'un an, Céline souffre d'un trouble à l'oreille moyenne connu sous le nom de trompe d'Eustache Patulous, qui lui cause des irrégularités auditives et rend le chant extrêmement difficile. Jusqu'à maintenant, Céline avait réussi à soulager ses symptômes grâce à des traitements variés sous forme de gouttes. Mais depuis quelques semaines, ces traitements ne font plus effet, obligeant Céline à subir une intervention chirurgicale minimalement invasive", avait-on pu lire sur la page Facebook de la star, qui vient par ailleurs de fêter ses 50 ans.

"La chance n'a pas été de mon côté dernièrement... J'avais tellement hâte de remonter sur scène et voilà que je me retrouve encore malade. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont prévu un voyage à Las Vegas pour voir mon spectacle. Je sais à quel point c'est décevant. Je suis extrêmement désolée", avait quant à elle écrit Céline, espérant un retour sur scène pour le concert du 22 mai à Las Vegas.

"Elle souffre d'autophonie. Elle entend sa propre voix de façon anormalement forte. Elle entend son coeur battre très fort et sa respiration très forte", a précisé de son côté sa professeure de chant, Johanne Raby, à qui l'on doit également le livre Chanter de tout son corps. Il faut dire que pour elle, les "oreilles sont la partie la plus importante pour chanter", presque autant que la voix. Ainsi Céline "ne peut pas entendre le piano et les instruments". "Donc chanter devient impossible pour elle, c'est déconcentrant et paniquant puisque chanter est son métier", assure sa prof pour qui son élève "ne peut plus chanter juste".

"Ça doit être épouvantable"

"Les instruments deviennent cacophoniques pour elle. Ça doit être épouvantable. Elle est comme une sportive. Quand elle chante, elle est une athlète. Les chanteurs travaillent aussi fort que les athlètes pour leur entrainement physique et vocal. Ils veulent être en forme sur scène et donner", assure-t-elle dans cette interview publiée par le tabloïd Le Journal de Montréal.

Fort heureusement, que les fans se rassurent, Céline Dion pourrait revenir sur scène, grace à cette intervention chirurgicale "minimalement invasive". "Je lui souhaite sincèrement que ça se replace", a fait savoir Johanne Raby.

La chanteuse devrait être de retour sur scène à Las Vegas le 22 mai pour une série de 12 spectacles qui s'échelonneront jusqu'à 9 juin. Céline Dion doit ensuite amorcer, le 26 juin, une tournée en Asie et en Océanie qui l'amènera notamment à Tokyo, Singapour, Manille et Sydney.