Céline Dion avec son fils René-Charles : Nouveau look et surprenante moustache !

Ces derniers temps, René-Charles Angélil teste différents styles, sa nouvelle métamorphose promet de faire grand bruit. Alors qu'il avait dernièrement changé de coupe de cheveux, voilà à présent que le fils aîné de 16 ans de Céline Dion arbore une inattendue moustache, comme le prince Albert de Monaco. C'est depuis Las Vegas que le jeune beau gosse a dévoilé son nouveau look après la visite de deux joueurs de hockey de l'équipe des Vegas Golden Knights, dont le canadien Marc-André Fleury.

Heureux de rencontrer Céline Dion dans les coulisses de sa résidence au Cesar Palace, les deux sportifs ne sont pas venus les mains vides mais avec des maillots. L'un au nom d'Angélil pour René-Charles et l'autre au nom de Dion pour la diva québécoise, rayonnante dans une longue robe dorée. Fan de hockey, sport qu'il pratique avec passion depuis des années, René-Charles porte régulièrement les couleurs des Vegas Golden Knights sur la glace bien que son coeur appartienne aux Montreal Canadiens.

Tout sourire pour cette photo à quatre, le fils de Céline Dion a révélé le pourquoi de sa nouvelle moustache. Comme on pouvait s'en douter, le grand frère d'Eddy et Nelson soutient le mouvement "movember" comme il l'explicite en légende. Chaque mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche dans les maladies masculines telles que le cancer de la prostate. Un bel engagement à tout juste 16 ans.