Céline Dion : Bain de foule à Paris, l'icône mode frappe encore !

Céline Dion sera en concert ce dimanche 9 juillet à l'AccorHotels Arena. Elle se rendra ensuite à Lyon, Berne (en Suisse), Marseille, Nice et Berlin, et conclura la tournée Céline Dion Live 2017 au Royaume-Uni.

Le 19 septembre, l'interprète de la chanson How Does A Moment Last Forever, extraite de la bande originale du film La Belle et La Bête, donnera le coup d'envoi de sa nouvelle résidence au Caesars Palace, à Las Vegas.