Celine Dion : Body en plein Paris ou robe fuchsia, la star fait sa Fashion Week

Ultralookée à chacune de ses sorties, Céline Dion a désormais un style inimitable qu'elle travaille depuis plusieurs années. Longtemps conseillée par le styliste Law Roach, Céline fait désormais confiance à Sydney Lopez. Son ami et danseur Pepe Muñoz lui donne également de précieux conseils.

Maman de trois enfants (René-Charles, 18 ans et ses jumeaux Nelson et Eddy, 8 ans), Céline a récemment sorti son nouveau titre Flying On My Own. Il fera parti de son prochain album Courage, dont la sortie est prévue en novembre 2019. Elle débutera sa tournée internationale en septembre, avec un passage par Paris en juillet 2020.