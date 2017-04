Céline Dion : Bouche bée par un fan, elle le fait monter sur scène...

Alors qu'elle met la touche finale à son prochain disque en anglais et qu'elle prépare sa tournée estivale, Céline Dion, sur tous les fronts, poursuit également sa résidence permanente à Las Vegas. Amusée par un spectateur, elle l'a fait monter sur scène...

Le 12 avril, alors qu'elle donnait une représentation au Caesars Palace, Céline Dion a été surprise par un fan reprenant à voix haute le refrain de sa chanson et s'est stoppée net ! Elle a cherché des yeux l'individu en question et l'a convié à la rejoindre sur scène, lui prêtant alors son micro pour lui permettre de montrer l'étendue de son talent. Ce dernier, qui a révélé lui avoir écrit une chanson, a amusé la galerie en demandant à l'orchestre de lui donner une note. "Quel frimeur", a rétorqué la diva avec humour. Pendant de longues minutes, l'interprète de Encore un soir l'a écouté chanter et a elle-même donner de la voix avant de saluer son courage et de le laisser reprendre place.

Céline Dion a souvent l'occasion de s'amuser sur scène. Récemment, elle a par exemple dévoilé en plein concert une photo trop craquante de ses jumeaux Nelson et Eddy, montrant leurs gros bras et les imitant !