Céline Dion bouleversante à Nice : Son hommage aux 86 victimes de l'attentat

En concert à l'Allianz Riviera le 20 juillet, qui affichait complet avec ses 32 000 spectateurs, Céline Dion a assuré un magnifique show empli d'émotion. La superstar québécoise de 49 ans a rendu hommage aux 86 victimes du terrible attentat survenu le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais.

Dans un moment plein de sincérité, la sublime voix canadienne s'est adressée à la foule du Stade Allianz Riviera : "Permettez-moi maintenant de prendre quelques instants... On sait que les 14 juillet ne seront plus jamais les mêmes à Nice. Vendredi dernier... alors que normalement nous aurions célébré la fête nationale ici, dans cette magnifique ville, et à travers le pays, nous avons rendu hommage aux victimes de l'attentat meurtrier du 14 juillet 2016, ainsi qu'à leurs proches encore sous le choc et habités par le chagrin", a-t-elle déclaré face aux milliers de fans. "Il n'y a pas de mots, pas d'explications satisfaisantes... mais une chose est certaine : toutes ces innocentes victimes sont maintenant dans nos coeurs. Jamais nous ne les oublierons et pour toujours elles resteront nos anges. Je leur dédie la prochaine chanson, et je vous la dédie aussi. Rappelons-nous que l'amour reste la plus belle et la plus forte des armes. Et si le coeur vous en dit et que ça peut apporter un peu de réconfort, j'aimerais beaucoup que vous la chantiez avec moi", a-t-elle ajouté.

Cette prochaine chanson évoquée n'était autre que sa sublime ballade S'il suffisait qu'on s'aime qu'elle interprète normalement au milieu de son spectacle. En signe de solidarité, la foule s'est jointe à Céline Dion pour une puissante interprétation de son tube, l'image des noms des 86 victimes de cette terrible soirée en forme de coeur a été projetée sur l'écran géant derrière l'artiste. Le show s'est conclu sur un autre titre phare de star, Pour que tu m'aimes encore, qu'elle a interprété en portant un T-shirt avec le logo officiel commémorant cet événement tragique.