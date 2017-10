Céline Dion : Bouleversée sur scène après la fusillade de Las Vegas

Après la fusillade de Las Vegas, qui a fait 59 morts et plus de 500 blessés, la vie reprend son cours dans la ville du pêché. Céline Dion, à l'inverse d'autres stars, a décidé de remonter sur scène. Depuis le Colosseum du Ceasars Palace, elle a rendu hommage aux victimes et a fait don de ses revenus.

C'est une Céline Dion totalement bouleversée par l'horrible tragédie qui a pris la parole lors de sa représentation du 3 octobre. La diva canadienne, qui réside à Las Vegas depuis maintenant plus d'une décennie, s'est exprimée devant le rideau cachant son orchestre, dans un silence pesant... "Je n'ai jamais arrêté un spectacle de cette manière, simplement pour parler, mais cette soirée est très particulière. Après l'horrible tragédie de dimanche, vous vous êtes sans doute demandé : 'Est-ce qu'on va toujours au concert de Céline mardi, deux jours seulement après ce cauchemar ?' Moi, je me suis demandé : 'Est-ce que je peux faire mon show ? Est-ce que je dois faire mon show ?' Ce sont des questions difficiles", a-t-elle déclaré.

La star, qui avait déjà réagi à la tragédie sur les réseaux sociaux, a ajouté : "Si j'ai choisi de ne pas annuler ce soir, ce n'est pas uniquement pour chanter, c'est aussi pour montrer notre amour et notre soutien à ceux qui ont été touchés par cette tragédie."