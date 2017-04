Céline Dion : "C'est dur de me voir amoureuse de quelqu'un d'autre..."

Céline Dion a-t-elle vraiment terminé son travail de deuil, plus d'un an après la mort de son mari René Angélil ? Tout porte à croire que oui au vu de sa boulimie professionnelle de ces derniers mois : disque en français, disque en anglais à venir, tournée estivale, concert à Las Vegas, chanson pour La Belle et la Bête, lancement d'une ligne de maroquinerie... Oui mais voilà, tout n'est pas si simple.

Je prends le temps de faire le deuil

À l'occasion d'une interview avec le journal The Sun, Céline Dion est une nouvelle fois revenue sur la perte de celui qui a été son manager mais surtout son mari pendant vingt et un ans. "Je pense que porterai le deuil pour le restant de ma vie. (....) Je n'ai jamais rencontré un autre homme dans ma vie, jamais embrassé un autre homme dans ma vie [ce qui n'est pas totalement vrai, NDLR]. Il me manque beaucoup. Il me manque comme partenaire, comme l'homme que j'avais choisi, embrassé, fait l'amour avec. Mes inquiétudes, mes rêves...", a-t-elle confié.

Mais, à seulement 49 ans, envisage-t-elle de retomber amoureuse un jour ? Pas si sûr... "Maintenant, c'est trop tôt pour moi. Je suis clairement amoureuse de René, je me sens mariée à lui. Il est l'amour de ma vie. C'est dur pour moi de me voir avec quelqu'un d'autre (...) Je prends le temps de faire le deuil et je suis toujours en deuil", a-t-elle dit.

Tu n'as rien à perdre

Si, depuis la mort de René, elle a clairement repris du poil de la bête et semble très épanouie professionnellement, Céline Dion ne peut toutefois pas s'empêcher de penser à son défunt mari quand elle doit prendre une décision.

Ainsi, malgré la présence d'un nouveau manager à ses côtés, Aldo Giampaolo (qui a récemment rendu son tablier pour raisons familiales), lorsque Disney lui a proposé de chanter une nouvelle fois pour eux sur la bande originale de La Belle et la Bête, elle n'a pas dit oui tout de suite... "J'ai cherché et j'ai mis la main sur une des peintures de René que l'un de mes fans m'avait offerte et j'ai demandé : 'Dois-je le faire ?' Et la réponse que j'ai reçue, sans vouloir donner dans le spiritisme ou quelque chose comme ça, était émotionnelle : 'Tu n'as rien à perdre'", a-t-elle raconté. En définitive, la diva a enregistré le titre inédit How Does a Moment Last Forever, une superbe ballade qui a toutes ses chances pour figurer en compétition à la prochaine cérémonie des Oscars...

Thomas Montet