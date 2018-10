Céline Dion : Cet artiste inattendu avec lequel elle devrait collaborer...

Et si Céline Dion chantait... sur du David Guetta ? Cela semble assez improbable et pourtant c'est le DJ français qui a lui-même révélé avoir coécrit une chanson avec Sia pour la star québécoise, qui prépare son prochain disque.

Invité de l'émission norvégienne-suédoise Skavlan, pour la sortie de son disque 7 sur lequel figure le titre Flames avec Sia, David Guetta a vendu la mèche. "Je vais vous dire quelque chose que personne ne sait... Et rien n'est encore certain. Mais on a écrit une chanson ensemble, avec Sia, que Céline Dion a acceptée pour l'enregistrer. Je ne vais pas en dire plus. Personne ne sait rien. Je ne sais pas si cela va se faire", a-t-il confié. Céline Dion, qui profite de son temps libre entre la fin de sa tournée estivale et son retour sur scène à Las Vegas pour ses derniers mois de représentation en résidence permanente pour enregistrer un nouveau disque n'a pas sorti d'album en anglais depuis Loved Me Back to Life en 2013 (1,5 million de copies écoulées).

Céline Dion, qui profite depuis déjà deux ans d'un inattendu retour de hype – majoritairement porté par un renouveau stylistique – a déjà tenté par le passé de rajeunir sa musique, collaborant par exemple avec Ne-Yo. Ces dernières années, on a aussi pu la voir tomber sous le charme du DJ Steve Aoki, avec lequel elle n'a pas hésité à se rendre en boîte de nuit. Quant à Sia, la star n'a jamais caché qu'elle en était fan. Toutes deux ont collaboré sur le titre Loved Me Back to Life et Céline Dion s'est amusée à reprendre les tubes de sa jeune consoeur sur scène à Vegas.

Thomas Montet