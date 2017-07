Céline Dion : Complice avec René-Charles, qui s'est (encore) coupé les cheveux !

Au lendemain de son concert à Marseille, Céline Dion était à nouveau vue, le 19 juillet, sortant de son hôtel parisien, le chic Royal Monceau. La star était accompagnée de son fils aîné René-Charles, lequel affiche une nouvelle tête.

C'est dans une combinaison argentée issue de la collection prêt-à-porter 2017 de chez Erin Featherstone, et munie d'un discret petit sac à main griffé Saint Laurent, que Céline Dion a fait son apparition. La chanteuse de 49 ans s'offrait une virée shopping avec René-Charles, aujourd'hui âgé de 16 ans, et qui s'est coupé ses cheveux longs ! Le jeune homme a longtemps eu une longue chevelure avant de la couper puis de finalement la refaire pousser à l'adolescence, allant même jusqu'à se colorer en blond après un pari perdu...

Mère et fils semblaient ravis de cette complicité. Il faut dire que depuis son arrivée dans la capitale, Céline Dion a multiplié les concerts en France et en Europe, dans le cadre de sa nouvelle tournée estivale, et a eu peu de temps pour ses enfants. Son aîné est heureusement accompagné de ses amis et il a ainsi pu faire diverses activités, alors que ses frères, les jumeaux Nelson et Eddy, 6 ans, sont surveillés et divertis par leur tante Linda Dion.

Céline Dion et René-Charles ont passé un bout de leur journée à se rendre dans une boutique Louis Vuitton. On avait récemment vu le jeune homme sur celle des Champs-Élysées, ressortant le sourire aux lèvres et son garde du corps muni de plusieurs gros sacs...

Céline Dion donne son ultime représentation en France ce 20 juillet à Nice. Elle mettra fin à sa tournée le 5 août à Glasgow.