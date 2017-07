Céline Dion : Complice avec ses jumeaux pour une virée shopping à Paris

De retour de Suisse, où elle donnait une représentation dans le cadre de sa tournée estivale en France et en Europe, Céline Dion continue de profiter de son temps libre dans la capitale. La star a ainsi été vue en sortie avec ses jumeaux, lundi 17 juillet 2017.

Céline Dion, attendue, comme tous les jours depuis qu'elle a posé ses valises à Paris, par des fans massés devant son hôtel - le chic Royal Monceau -, est apparue très souriante dans une tenue composée d'un pantalon beige et d'un chemisier issus de la collection prêt-à-porter de la marque Gucci. La diva de 49 ans était accompagnée de ses jumeaux Nelson et Eddy, aujourd'hui âgés de 6 ans. Le petit Nelson portait un T-shirt représentant le visage du regretté Kurt Cobain alors que son frère portait un T-shirt souvenir de Paris.

Déjà habitués à la foule, les deux garçons ont pris la pose avec leur maman, pour une fois un peu disponible pour eux - ils sont en général surveillés par leur tante Linda Dion et des membre du staff de la star -, et ont ensuite regagné leur voiture afin de se rendre chez l'opticien Meyrowitz. La chanteuse y a notamment acheté une paire de lunettes de soleil, venant compléter son impressionnant dressing mode qui lui permet d'afficher les tenues les plus audacieuses...

Céline Dion doit donner son prochain concert ce 18 juillet, à Marseille.

Thomas Montet