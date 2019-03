Céline Dion dans le Carpool Karaoke : parodie de Titanic avec James Corden

Après des mois d'attente, les fans de Céline Dion devraient prochainement découvrir ses nouvelles chansons, tirées de son futur disque en anglais qui prendra le relais de Loved Me Back to Life paru en 2013 ; entre-temps, elle a sorti le disque français Encore un soir. C'est en tout cas ce que laisse penser la mise en place d'un premier marathon médiatique qui passera notamment par le Carpool Karaoke.

Sur son compte Twitter, l'animateur James Corden a pris tout le monde par surprise en postant, le 22 mars 2019, une photo de lui en voiture avec Céline Dion. Une photo également partagée sur le compte de la chanteuse de 50 ans. Très vite, les fans de la diva ont compris qu'elle allait enfin participer au Carpool Karaoke, séquence qui emmène les stars dans une voiture pour chanter leurs tubes entre deux blagues et qui a déjà vu passer Adele, Jennifer Lopez, Britney Spears ou encore Lady Gaga...

À la suite de cette publication, des photos volées sont apparues un peu partout sur les réseaux sociaux et montrent Céline Dion accompagnée de James Corden reproduisant une scène culte du film Titanic sur un petit bateau naviguant sur le bassin des fontaines du mythique hôtel... Bellagio ! Ce qui signifie que l'animateur et son équipe ont spécialement fait le déplacement depuis Los Angeles pour venir tourner à Las Vegas car l'interprète de My Heart Will Go on donne ses ultimes représentations au Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace.

Céline Dion, qui sera libérée de son contrat en juin prochain mais ne devrait pas quitter le Nevada, est aussi attendue dans l'émission Jimmy Kimmel Live!. Elle est également attendue pour un mystérieux événement le 3 avril prochain à Los Angeles et, si cela ne concerne pas sa musique, il se pourrait que cela puisse avoir un lien avec L'Oréal, la star ayant récemment tourné une publicité pour la marque...