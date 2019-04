Céline Dion débarque en plein mariage d'anonymes à Las Vegas !

Non contente de s'amuser à reproduire une scène culte de Titanic pour les besoins du Carpool Karaoke de James Corden ou de conduire un poids-lourd avant de tomber en panne et de finir son trajet escortée par des drag queens pour annoncer sa future tournée et son disque, Céline Dion s'est laissé convaincre de venir perturber un mariage...

Invitée du Jimmy Kimmel Live!, Céline Dion a accepté de faire une apparition surprise au mariage de Jason et Kate, un couple d'officiers de l'armée de l'air. Les jeunes gens se mariaient dans l'une des nombreuses chapelles de Las Vegas quand l'animateur Jimmy Kimmel est d'abord apparu en vidéo pendant la cérémonie afin de leur demander s'il pouvait prendre le relais. Comme si ce n'était déjà pas assez, l'humoriste et comédien David Spade est alors apparu dans la chapelle par une porte dérobée afin de perturber la cérémonie. Il a ensuite demandé à Guillermo Rodriguez, qui travaille sur l'émission, d'apporter des shots...

Après avoir uni les amoureux, Jimmy Kimmel leur a demandé s'ils avaient prévu quelqu'un pour faire l'animation musicale. Face à leur réponse négative, il leur a proposé "une chanteuse locale" qui n'était autre que... Céline Dion ! La diva, qui donne ses ultimes représentations au Caesars Palace, a fait son apparition dans la chapelle, micro à la main pour chanter son tube Because You Loved Me pendant que les mariés, complètement abasourdis, étaient encouragés par David Spade à effectuer leur première danse.

Céline Dion multiplie les apparitions médiatiques alors qu'elle a entamé un marathon promo pour lancer son prochain disque en anglais intitulé Courage. Un album qu'elle ira défendre sur scène lors d'une tournée mondiale, le Courage World Tour, qui commencera par l'Amérique du Nord dès le mois de septembre.

