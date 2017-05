Céline Dion dévoile son nouveau nombre hallucinant de paires de chaussures...

Ce n'est un secret pour personne : Céline Dion adore les chaussures. La star avait révélé en 2013 qu'elle possédait plus de 3 000 paires. Mais, en seulement quatre années, ce chiffre a été pulvérisé !

Lors d'une interview accordée à Women's Wear Daily, alors qu'elle participait à la soirée Harper's Bazaar - 150 Years : The Greatest Moments, à New York, Céline Dion a évoqué sa passion pour la mode.

Une passion remarquée et largement saluée ces derniers mois depuis qu'elle a changé de styliste et qu'elle ose de nouveaux looks sur tapis rouge. "Je ne peux rien donner car chaque pièce que j'ai achetée m'a amenée là où je suis ce soir. Elles ont fait partie de chaque étape franchie et j'y suis attachée. Vous dire que c'est de la folie. Je garde tout (...) J'ai 10 000 paires de chaussures", a-t-elle assuré. D'ailleurs, pour constater son amour des escarpins, il ne faudra pas manquer le documentaire Un an avec Céline Dion, diffusé sur C8 jeudi 4 mai 2017 à 21h.