Céline Dion : Disco queen sur scène et tirée du lit par des fans excités

Lors de son concert, au cours duquel on a pu noter la présence d'un Sam Smith submergé par l'émotion, d'une Adele totalement fan en pull Titanic, d'une Margot Robbie vêtue d'un T-Shirt de groupie ("Kween Céline 2019") et des princesses Eugenie et Beatrice surexcitées, Céline Dion a multiplié les tubes : The Power Of Love, I'm Alive, It's All Coming Back To Me Now, Beauty And The Beast ou encore Pour que tu m'aimes encore, Ashes et son nouveau et excellent single estival Flying On My Own... Elle a bien évidemment conclu sur My Heart Will Go On et a fait un rappel inattendu sur Imagine de John Lennon, repris en choeur par la foule !

La star a aussi fait le show en se dévoilant dans des tenues tour à tour glamour ou excentriques. Elle a porté du Vivienne Westwood, du Rodarte ou du Christian Siriano. Céline Dion a surpris en enfilant une combinaison scintillante violette et rouge de chez Halpern à 2 000 dollars, lui donnant un côté disco queen. Un stylisme signé de son incontournable partenaire Pepe Munoz.